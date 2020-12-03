Жителя Братска задержали по подозрению в организации нелегального игорного клуба

Пресс-службы регионального управления СКР и полиции города Братска Иркутской области сообщили о задержании 28-летнего местного жителя по подозрению в организации нелегального игорного клуба.

По версии следствия, мужчина арендовал помещение на улице Курчатова, где оборудовал незаконную игорную зону с 10 игровыми автоматами, также для работы заведения он нанял персонал. На месте преступления найдены и изъяты деньги и оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.