Иркутянин отсудил у мэрии 158 тысяч рублей за упавшую на машину ветку

Пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска на официальном сайте сообщила, что местный житель отсудил у МКУ «Городская среда», которое является подразделением мэрии и отвечает за озеленение города, 158 тысяч рублей за упавшую на машину ветку.

Инцидент произошел в мае 2020 года на улице 25 лет Октября в районе дома № 19Б. Тогда на автомобиль Honda Accord упала подгнившая ветка растущего у дороги дерева и повредила транспорт.

По факту случившегося владелец машины обратился в суд, который поручил ответчику возместить убытки – 135 тысяч рублей на ремонт, 4,5 тысячи – на проведение экспертизы, 13 тысяч рублей – на услуги представителя, 1,9 тысячи – за нотариуса, 3,9 тысячи рублей – на госпошлину.

Организация МКУ «Городская среда» является частью городской администрации. В ее обязанности входят содержание, ремонт и реконструкция озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями. В штате организации есть профессиональные дендрологи, которые сопровождают выполнение этих работ.