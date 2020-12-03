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Ажиотажный спрос на лекарства от коронавируса в аптеках Иркутска спал – власти

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Администрация Иркутска со ссылкой на исполняющую обязанности директора МУФП «Иркутская Аптека» Людмилу Шарапатову на официальном сайте сообщила о спаде ажиотажного спроса на лекарства от коронавируса в городе.

«В целом, мы отмечаем, что в Иркутске спал ажиотаж на лекарственные средства для лечения гриппа, ОРВИ и симптомов новой коронавирусной инфекции», – приводятся в сообщении слова Ширапатовой.

Это связано с тем, что с 20 ноября в Иркутской области больным COVID-19, которые лечатся дома, стали выдавать бесплатные лекарства. В настоящее время препараты вручены жителям областного центра по 1,5 тысячи рецептам.

Напомним, в начале ноября жители Приангарья за неделю скупили месячный запас лекарств аптек «на всякий случай».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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