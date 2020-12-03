Житель Усольского района преодолел 200 километров, чтобы купить несуществующую иномарку

Региональная полиция на официальном сайте сообщила, что 32-летний житель Усольского района Иркутской области преодолел путь в 200 километров, чтобы купить иномарку, однако оказалось, что ее не существует.

Инцидент произошел накануне. Мужчина в интернете нашел объявление о продаже японской машины по низкой цене. Он направил продавцу 5 тысяч рублей предоплаты за транспорт и поехал его забирать.

В пути усольчанин позвонил хозяину машины, однако его номер оказался недоступен, а объявление с сайта пропало. Пострадавший от мошенников гражданин вернулся домой и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.