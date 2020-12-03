Таиланд намерен в 2021 году отказаться от массового туризма

Правительство Таиланда рассматривает возможность отказа в 2021 году от массового туризма после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.

«Больше никакого массового туризма», – цитирует СМИ чиновника.

Королевство намерено сократить поток приезжих из-за рубежа в 5 раз – в 2021 году страна примет 8 миллионов туристов. Для сравнения – в 2019-м Таиланд за год посетили 40 миллионов человек.

Такие меры введены для того, чтобы «обновить туристическую отрасль» и сделать страну безопасной для посещения.

Аналитики предполагают, что турсфера Таиланда, которая составляет 12% от ВВП, восстановится после связанного с пандемией кризиса за 2-4 года.