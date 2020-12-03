Подозреваемого в мошенничестве на 10 млн рублей прокурора Иркутска заключили под стражу

Пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска сообщила на официальном сайте, что бывшего транспортного прокурора Иркутска Льва Чикичева, который подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей, заключил под стражу.

Кроме того, следователи выдвинули ему обвинение по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.