Подозреваемого в мошенничестве на 10 млн рублей прокурора Иркутска заключили под стражу

Пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска сообщила на официальном сайте, что бывшего транспортного прокурора Иркутска Льва Чикичева, который подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей, заключил под стражу.
Кроме того, следователи выдвинули ему обвинение по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Напомним, о возбуждении дела в отношении Льва Чикичева накануне сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, экс-прокурор Иркутска подозревается в помощи с контрабандой леса в Китай. За свои услуги он успел получить 5 миллионов рублей.