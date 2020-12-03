Иркутская область вошла в ТОП-3 регионов с наибольшим числом фальшивых купюр в СФО

Иркутская область оказалась в тройке лидеров среди регионов Сибирского федерального округа по количеству поддельных купюр, сообщается на сайте Банка России.

«Среди регионов СФО больше всего подделок выявлено специалистами банков Новосибирской, Омской и Иркутской областей. Меньше всего – в национальных республиках округа», – отмечается в сообщении.

По информации организации, за год в Приангарье количество фальшивых купюр увеличилось. Рост подделок также наблюдается в республиках Алтай и Хакасия, сокращение – в Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае.