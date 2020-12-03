Микрорайон Солнечный Иркутска и три поселка частично осталась без света из-за аварии

Иркутская электросетевая компания на официальной странице в Facebook сообщила об аварийном отключении электричества в части микрорайона Солнечный и трех поселках.

В Солнечном под отключение попали дома на улице Байкальская. В поселках Солнечный-2, Светлый, Новая Разводная нет электричества на улицах Веселая, Дорожная, Кирпичная, Совхозная, Строителей, Трактовая. Свет отсутствует и в части домов в микрорайоне Крылатый областного центра.

В настоящее время бригада рабочих отправилась на место аварии, чтобы определить причину поломки и устранить ее.

Свет обещают вернуть в дома к 18:00 по местному времени.