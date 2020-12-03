Каналы об охоте и рыбалке стали лидерами у зрителей Спутникового ТВ МТС в Приангарье

МТС отмечает рост популярности телесмотрения тематических каналов спутникового телевидения у жителей Иркутской области: за 11 месяцев 2020 года интерес к дополнительным ТВ-каналам вырос почти на четверть относительно аналогичного периода в 2019 году. Тенденция также связана с ростом подключений спутниковых тарелок в сельской местности Приангарья, сообщают в компании.

В ТОП-5 популярных тематических каналов у дачников на самоизоляции вошли специализированные телеканалы развлекательного характера, в частности рассказывающие про путешествия, охоту, рыбалку, обустройство приусадебных участков. Их доля составила 44%. Второе место занимает детский контент (21%), третье место – образовательные и обучающие телеканалы -- 16% общего смотрения. Просмотр художественных фильмов и сериалов занял четвертое место и 9% от общего телесмотрения. Замкнули пятерку бизнес и аналитические телеканалы, их доля составила 6%. Остальные тематические каналы заняли 4%.

Спутниковое ТВ активно подключали в сельских поселениях области, где нет иной альтернативы. Наиболее активно вырос спрос на «тарелки» в отдалённых районах Иркутской области и пригороде Иркутска, в частности, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для загородного дома и квартир.

«Иркутская область — регион с огромной территорией, по которой разбросано большое количество сел и деревень. Для жителей этих населенных пунктов спутниковое телевидение зачастую является единственным источником информации. А для жителей пригорода интенсивное телесмотрение развлекательного контента в этом году обусловлено длительным периодом самоизоляции – многие обосновывались за городом надолго. Востребованность телеканалов по охоте и рыбалке объяснима тем, что для наших земляков это важная часть их жизни, и многие передачи снимаются на территории региона», – отметил директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев.