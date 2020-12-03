Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок

Верховный суд официально разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок, сообщает со ссылкой на решение суда РИА Новости.

«Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, <...> вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему средства индивидуальной защиты», – заявил суд.

Такое решение было озвучено при рассмотрении дела, в ходе которого смоленская организация по защите прав потребителей пыталась оспорить рекомендации Минпромторга, согласно которым продавец может отказать покупателю в обслуживания из-за отсутствия маски. Истец ссылался на нарушения Гражданского кодекса.

Однако Верховный суд встал на сторону ответчиков – представителя министерства и прокурора, поскольку правосудие считает, что рекомендации Минпромторга созданы с целью сохранить здоровье населения и благополучную эпидобстановку, потому не нарушает прав граждан.