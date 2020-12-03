ИНК ввела в эксплуатацию подстанцию для электроснабжения завода полимеров и газоперерабатывающего завода в Усть-Куте

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) ввело в эксплуатацию первую очередь подстанции 220 кВ «Полимер» для электроснабжения Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и Иркутского завода полимеров, сообщают в компании.

Компания в 2017 году получила техусловия на подключение к подстанции 500 кВ «Усть-Кут». После утверждения проекта в 2019 году компания приступила к строительству подстанции и двухцепных воздушных линий электропередачи 220 кв протяженностью 7,5 км. Новая подстанция была поставлена под напряжение 27 ноября. Строительство объектов и поставку основного оборудования осуществляли российские подрядные организации. На стройплощадке было задействовано около 100 человек.

По словам руководителя проекта, главного энергетика Иркутской нефтяной компании Вадима Мухутдинова, «в среднем срок реализации проекта аналогичного уровня составляет от четырех лет, но ИНК удалось сократить этот срок вдвое, что позволило компании сэкономить более 500 млн рублей. ФСК ЕЭС-МЭС Сибири и Иркутский РДУ ОДУ Сибири в сжатые сроки обеспечили технологическое присоединение подстанции к электросетям. Безусловно, это результат слаженной работы всей команды».

Подстанция «Полимер» уже готова выдать до 30 МВт мощности. После строительства второй очереди и ввода в эксплуатацию новых объектов газового бизнеса объем потребления увеличится до 140-150 МВт.