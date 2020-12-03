Пенсионерка из Братска связала для губернатора Приангарья Игоря Кобзева шерстяные носки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram о том, что накануне получил посылку от пенсионерки из Братска – она прислала ему в подарок шерстяные носки.

«Получил очень трогательную посылку. Теплые шерстяные носки. Их связала жительница Братска Валентина Александровна Сухачева. Человек широкой души, готовый делиться теплом и заботой с теми, кто в этом нуждается», – сообщил Кобзев и добавил, что собирается надевать их в поездках по северным территориям Приангарья.

По информации главы региона, Валентина Сухачева дарит подарки и другим жителям области – она связала варежки для работающий с коронавирусом врачей и детей-инвалидов. Таким образом она поддерживает людей в непростое для них время.