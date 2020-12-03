TUV Rheinland Group арендовал 960 кв. м в НПК «Крунит»: объект полностью реализован

ТЮФ Рейнланд групп, один из лидеров по предоставлению технических и независимых аудиторских услуг на международном рынке, заключил договор долгосрочной аренды помещений научно-производственного комплекса «Крунит» площадью 960 кв. м., сообщает департамент офисной недвижимости Knight Frank.

В арендованных помещениях будет создан лабораторный комплекс по тестированию мебели и материалов для товаров длительного пользования. Ожидается, что это позволит создать до 40 новых рабочих мест. НПК «Крунит» востребован среди арендаторов, и в настоящий момент реализовано 98% помещений.

TUV Rheinland Group – международный концерн, основанный в 1872 году.

Штаб-квартира компании расположена в Кёльне. На сегодняшний день компания имеет около 500 представительств в 61 стране мира с общей численностью персонала 18 тыс. человек, в том числе в России. Среди основных направлений деятельности концерна – сертификация продукции для поставок в страны Европейского Союза (маркировка CE, GS и др.), США и других, а также систем менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO.

Научно-производственный комплекс «Крунит» представляет собой современное здание класса В+ в ЮЗАО Москвы, в районе Котловка, предназначенное для размещения лабораторий, учебных центров, интеллектуального производства и офисов среди компаний энергетической, медицинской, промышленной, научной отраслей. Общая площадь объекта составляет 13,8 тыс. кв. м.