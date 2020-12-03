Недельные расходы россиян резко сократились в конце ноября

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 23 по 29 ноября 2020 года недельные расходы россиян сократились, достигнув уровня 4 312 рублей.

Это на 337 рублей (7,2%) меньше суммы, которую тратил среднестатистический житель России в период с 16 по 22 ноября 2020 года, и на 391 рубль ниже аналогичного периода прошлого года.

Недельный чек (средняя стоимость одной покупки) достиг 611 рублей (см. График 2), что на 1 рубль (0,2%) меньше показателя предыдущей недели, и на 18 рублей (3,0%) больше размера недельного чека с 16 по 22 ноября 2019 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы с 23 по 29 ноября 2020 года оказались ниже на 242 рубля или 5,3%.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал рост на 27 рублей (4,6%).

«После значительного роста расходов на прошлых неделях, сейчас они ожидаемо снижаются. В этом году и распродажа на «день холостяка» 11 ноября, и неделя Черной пятницы прошли очень успешно. Мы видим изменение объемов трат в сегменте товаров повседневного спроса, потому что происходит перераспределение покупок в сторону непродовольственных товаров и крупных распродаж. Сам же недельный чек продолжает оставаться на высоком уровне по причине снижения частоты покупок», - комментирует исследование исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.