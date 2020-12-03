Прингарье выделит 800 миллионов рублей на строительство двух школ и детского сада в Иркутске

Средства поступят в течение трёх лет.

Из федерального бюджета на эти цели будет направлено ещё 535,2 млн рублей. Об этом во время встречи с депутатами Думы города Иркутска сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самый крупный объект, на который в следующем году будет направлено финансирование из областного бюджета, – это школа на 1275 мест на улице Багратиона.

Её начнут возводить в новом строительном сезоне. Работы планируют провести за два года. На них из областного бюджета в 2021 году направят 98,9 млн рублей, в 2022 году – 637,6 млн рублей. Объект включен в национальный проект «Образование», из федерального бюджета в 2022 году на его реализацию поступит 348,9 млн рублей.

Общая стоимость строительства школы составляет 1,8 миллиарда рублей.

Также по нацпроекту «Образование» в следующем году в микрорайоне Лесной начнётся строительство детского сада на 220 мест. Из федерального бюджета на это выделят 186,3 млн рублей, из областного 71,5 млн рублей. Срок окончания строительства - декабрь 2021 года. Из федерального бюджета на это выделят 186,3 млн рублей, из областного 71,5 млн рублей. С участием средств областного бюджета идёт строительство здания для начальных классов школы №14. Городу Иркутску на это предоставлена субсидия – 80 млн рублей. Завершить работы планируется в следующем году.

В рейтинге муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется строительство объектов общего образования, также находятся школа №53 и школа №57. Для них администрация Иркутска разрабатывает проектную документацию.

Приоритетным объектом, который будут строить по поручению Президента РФ Владимира Путина, является строительство школы №75 в Академгородке.