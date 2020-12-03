Годовое обслуживание паромной переправы «Ольхон» обходится региону в 145 млн рублей

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, которая является структурой областного правительства, объявила аукцион для поиска подрядчика, который будет в течение 2021 года обслуживать паромную переправу, перевозящую людей и автомобили на остров Ольхон. Услуги обойдутся области в 145 миллионов рублей, следует из размещенной на сайте госзакупок документации.

Деньги потратят на обеспечение регулярного паромного сообщения через пролив «Малые Ольхонские ворота» и организацию безопасного и бесперебойного движения машин и людей через Байкал. Работы нужно осуществлять в течение всего года до наступления ледостава.

За 2021 год планируется организовать более 8 тысяч рейсов. Финансирование услуг будет осуществляться за счет региональной казны.

Подрядчика определят во время электронного аукциона 16 декабря, заявки на участие в котором принимаются до 15 декабря.

В состав комплекса «Ольхон» входят паромы «Дорожник», «Ольхонские Ворота», «Семен Батагаев» и три причала. Сама паромная переправа имеет протяженность 4,5 километра.