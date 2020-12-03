СберЛизинг и «Минский моторный завод» объявляют о начале сотрудничества

Компании предлагают потребителям РФ уникальный лизинговый продукт, позволяющий приобрести дизель-генераторные установки, компрессорные станции и другое оборудование без удорожания – за счёт скидки, предоставляемой производителем, и программы субсидирования правительства Республики Беларусь, при условии заключения договора сроком на один год и совокупной стоимость предметов лизинга не менее 1 млн рублей РФ, сообщают в пресс-службе Сбера.

Дизель-генераторные установки широко используются в быту и на производстве, при строительстве и эксплуатации зданий, в медицинских учреждениях, энергетике и сельском хозяйстве – везде, где требуются основные или резервные источники электроэнергии из-за отсутствия, недостаточной мощности или перебоев магистрального электричества. Дизель-насосные установки востребованы в сельском и лесном хозяйстве. Компрессорные установки незаменимы при проведении строительных и дорожных работ.

– Уникальные условия нашей совместной партнерской программы дают возможность приобрести необходимую для ведения бизнеса технику с нулевым удорожанием – как если бы она была куплена в рассрочку на год за счет собственных средств. Сочетание выгодных условий приобретения с высоким качеством производимой заводом продукции дает уверенность, что программа будет пользоваться колоссальным спросом, – Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг».

– В настоящее время мы отмечаем тенденцию роста спроса на специальную технику, производимую холдингом «Минский моторный завод». Использование надежных дизельных двигателей собственного производства позволяет производить дизель-генераторные, дизель-насосные установки, компрессорные станции, не уступающие по производительности и качеству аналогам ведущих мировых производителей, при этом значительно более доступные по цене, а возможность реализовывать специальную технику в рамках партнерской программы со СберЛизингом позволяет сделать продукцию ещё более доступной для потенциальных потребителей, – Алеся Черныш, заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод».