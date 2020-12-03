В Иркутске в 2021 году откроют две поликлиники

Для строительства четырех медицинских объектов разработана и согласована проектная документация. Об этом во время встречи с депутатами Думы города Иркутска заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Первый объект – это детская поликлиника городской клинической больницы № 8.

Она рассчитана на 350 посещений. Её долго строили, за это время изменились санитарные и противопожарные нормы. Требуется корректировка проекта и строительные изменения.

Второй - медицинский комплекс ИАПО.

Он состоит из детской поликлиники на 400 посещений в смену и женской консультации на 200 посещений в смену. На завершение работ в 2021 году выделят 607,9 млн рублей. Игорь Кобзев поручил открыть учреждение в следующем году.