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В Иркутске в 2021 году откроют две поликлиники

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Для строительства четырех медицинских объектов разработана и согласована проектная документация. Об этом во время встречи с депутатами Думы города Иркутска заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.  

Первый объект – это детская поликлиника городской клинической больницы № 8.

Она рассчитана на 350 посещений. Её долго строили, за это время изменились санитарные и противопожарные нормы. Требуется корректировка проекта и строительные изменения.

Второй - медицинский комплекс ИАПО.

Он состоит из детской поликлиники на 400 посещений в смену и женской консультации на 200 посещений в смену. На завершение работ в 2021 году выделят 607,9 млн рублей. Игорь Кобзев поручил открыть учреждение в следующем году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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