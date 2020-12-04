Вторая волна пандемии и ожидание Нового года - что победит в потребительском поведении жителей Иркутской области?

К декабрю 2020 года в Иркутской области отмечается рост спроса населения на потребительские кредиты. Эксперты Сбера говорят о возвращении «кредитного запроса» региона на докризисный уровень.

Есть ли в банковском секторе специальные, в т.ч. новогодние предложения и как изменился подход Сбера к кредитованию граждан - мы узнали у заместителя председателя Байкальского банка Сбербанка Юлии Кальвиной.

Юлия Игоревна, 2020 год сильно изменил привычки населения в плане формирования запросов на покупки, приобретения и уровня потребления товаров и услуг? У Сбера ведь есть большие данные, которые показывают всю динамику жизни в регионах, что они говорят? Есть выводы на этот счет у аналитиков СберИндекса?

Безусловно, год мы все переживаем очень непростой, и он, конечно, повлиял на экономическое поведение жителей регионов. Первая, а теперь и вторая, волна пандемии многих заставила пересмотреть свои жизненные запросы и приоритеты. И именно уровень потребления различных товаров и услуг наглядно показывает сейчас и качество жизни в регионах в новых экономических условиях, и степень готовности людей к возврату прежних критериев нормы.

Так вот, аналитики СберИндекса сообщают нам сейчас о том, что экономическая динамика в целом у нас в стране по всем основным направлениям замедляется.

Но, в отличие от апреля-мая, когда первое столкновение с пандемией для регионов было особенно неожиданным, когда бизнес и население к возникшим проблемам и новым форматам жизни были не очень готовы, сейчас – в конце 2020 года, текущее замедление экономических процессов уже не носит обвального характера и не является внезапной остановкой всей экономики.

Наступление второй волны совпало с моментом, когда в регионах постепенно уже начала выправляться ситуация, когда уже был удовлетворён т. н. отложенный спрос по потреблению товаров и услуг, сформировавшийся во время локдауна в апреле-мае. В ответ на вновь возросшую угрозу заражения потребитель снова сейчас вынужден изменить свое поведение и постепенно сокращает траты, но в первую очередь речь здесь идет о тратах, связанных с посещением многолюдных мест. Больше других сейчас в регионах страдает туриндустрия (–61,1% г/г), т. к. сохраняются существенные ограничения мобильности населения между странами. Вторая волна коронавируса существенно сократила и спрос людей на услуги кафе, баров, ресторанов (–29,6% г/г), индустрии красоты (–21,4% г/г) и развлечений (–61,5% г/г). И Иркутская область, конечно, тоже в тренде таких перемен.

Но, мы находимся сейчас и в тренде другой динамики – положительной, она как раз является признаком постепенного возврата к обычной жизни, к тому, что люди начинают подготовку к встрече Нового года, а значит и настроение у людей начинает меняться. Сейчас наблюдается характерный для конца года рост трат населения городов и поселков на продовольствие (+6,6% г/г) - люди в этом сегменте постепенно возвращаются к своим обычным потребительским привычкам.

Так что, еще раз подчеркну, аналитики СберИндекса, изучая динамику процессов в потреблении товаров и услуг населения, считают , что в настоящее время в регионах не наблюдается признаков драматического ухудшения ситуации - происходит незначительное замедление, которое вызвано нежеланием некоторых потребителей рисковать, а также параллельным возвращением ряда ограничительных мер.

Но с кредитами ситуация наблюдается обратная, почему?

Да, действительно мы видим сейчас именно такую динамику. В Байкальском банке Сбербанка в 3 квартале 2020 года зафиксирован явный рост спроса населения на кредитные продукты и эта динамика сохраняется. Например, рост заявок на ипотечные кредиты, в сравнении с аналогичным периодом 2019 г., отмечается в настоящее время в 1,5 раза. На 9% в сравнении с 1 кварталом 2020 года, увеличился и портфель потребительских кредитов. В 2020 году на потребительские цели, для осуществления различных жизненных планов и задач жителям Приангарья Сбер выдал более 165,8 тыс. кредитов, общей суммой более чем в 40,9 млрд рублей. В аналогичный период в 2019 году мы выдали населению 36,3 млрд. рублей потребительскими займами. Это, конечно, свидетельствует о возращении т.н. «кредитного» поведения жителей региона к показателям выдач потребительских займов до режима самоизоляции и пандемии COVID-19.

Причина такой динамики, в общем-то, тоже понятна - с одной стороны, желание жителей Иркутской области оформить кредит свидетельствует об устойчивости доходов потенциальных заемщиков, об их уверенности в том, что возможность погашения кредита у них не изменится. С другой стороны, именно сейчас у людей есть возможность кредитоваться на наиболее выгодных условиях. На возросший интерес к ипотечному кредитованию в первую очередь, конечно, влияет программа господдержки, которая позволяет в Сбере оформить ипотеку на приобретение недвижимости со ставкой 6,1%. Это самая низкая ставка жилищного кредита за последние годы.

Не менее интересны в Сбере сейчас и условия получения потребительского кредита. У нас, например, 13 ноября запустилась специальная новогодняя акция, благодаря ей клиенты банка могут сами снизить ставку своего потребительского кредита сразу на 2 процентных пункта.

Для этого нужно выполнить три условия: во - первых кредит должен быть оформлен на сумму не менее 300 тысяч рублей и до 5 млн рублей; 2) потребительский займ нужно оформить именно в период действия акции – до 28 января 2021 года; и 3) самое главное-заемщик должен регулярно вносить платежи по графику, без просрочек и досрочного погашения, в течение года. После выполнения этих условий процентная ставка потребительского кредита будет снижена автоматически, минимальная ставка после снижения составит 9,9% годовых. Эта акция распространяется у нас сейчас и на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование», минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше одного миллиона рублей. Таких сниженных ставок по кредитам в Сбербанке давно не было.

Это реакция на пандемию? Или это именно новогоднее предложение банка?

И то, и другое. Как и нашим клиентам, банку важно, чтобы отношения были и надёжными, и предсказуемыми. Нам важно, чтобы у людей, невзирая на все сложности, которые принес пандемичный год, была возможность себя и близких радовать, с хорошим настроением войти в 2021-й год. Поэтому и мы рады предоставить в это время дополнительные скидки на кредиты клиентам, которые настроены позитивно и - на долгосрочное сотрудничество. Возможность снизить ставку и сэкономить особенно важна и приятна всем накануне новогодних праздников, когда многие наши клиенты решаются на исполнение самых заветных желаний. И, конечно, мы надеемся, что клиенты по достоинству оценят и наш дистанционный процесс получения кредита через приложение Сбербанк Онлайн.

Это тоже новый формат в процессе кредитования?

Не новый, но именно в этом году на лидирующие позиции у наших клиентов вышли дистанционные сервисы Сбербанка. Больше 12 млн россиян сегодня активно пользуются, например, нашим приложением Сбербанк Онлайн. Жители Иркутской области в полной мере оценили и безопасность, и комфорт, и быстроту процесса, оформления и получения тех же кредитов через цифровые сервисы банка. Ведь с их помощью люди могут получить деньги не выходя из дома и всего за несколько минут. Приведу для примера несколько цифр - в третьем квартале 2020 года в Иркутском отделении Сбербанка почти в 1,5 раза выросло количество кредитов, выданных именно в режиме онлайн.

Сегодня порядка 78% потребительских кредитов выдается нашим клиентам через Сбербанк Онлайн.

С помощью этого приложения клиент может оформить заявку на кредит, получить одобрение банка и дождаться зачисления денежных средств, не выходя из дома, или не покидая рабочего места. При чем оцените скорость - оформляя онлайн-заявку на кредит, житель региона может получить свою заветную сумму всего за 1 минуту. Сегодня это уже не фантастика, это реальность и это тоже перемены, которые внесла в поведение потребителей и бизнеса, нашего банка в том числе, ситуация с пандемией.

Новые предложения, новые форматы работы, новые приоритеты – вот, чем в том числе должен запомниться уходящий 2020-й год. И в данном случае, я бы как раз назвала этот этап не временем кризиса, а - временем новых возможностей.

Юлия Игоревна, вы подробно рассказали о том, как меняется потребительское и кредитное поведение жителей Иркутской области в этом году, рассказали и о том, какие новые решения принимает сам банк, отвечая на эти перемены. А что с возможностью кредитных каникул? Они по-прежнему доступны жителям Иркутской области? Распространяет ли банк и на них технологичные сервисы - удобно, быстро, комфортно?

Конечно, и это тоже наш ответ вызовам времени. Через удаленный сервис Сбербанк Онлайн можно сейчас урегулировать и возникшую по каким-то причинам задолженность по кредиту - заявку на реструктуризацию платежей наши клиенты теперь могут подавать в веб-версии приложения, а раньше это было возможно только на сайте Сбера. Хочу особо сказать, что программы реструктуризации кредитов сейчас доступны клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию либо испытывающим финансовые сложности. В зависимости от каждого конкретного случая, банк может предоставить отсрочку платежей по кредиту или снизить их размер, реструктуризация распространяются на все кредитные продукты банка. Условия программ урегулирования напрямую зависят от конкретной жизненной ситуации клиента, они формируются и с учётом самого кредитного продукта, для которого запрашивается урегулирование, и документов, которые может предоставить заёмщик.

Возможность оперативного решения и такой кредитной задачи людям сейчас крайне важна и нам тоже важно быть на связи с клиентом постоянно — это требование времени и оно в полной мере касается и урегулирования задолженности по кредитам. При возникновении каких-либо финансовых затруднений клиент должен быть уверен в оперативной поддержке Сбербанка. Наши онлайн-сервисы отвечают на все задачи, решение которых важно людям.