С начала пандемии в Бурятии коронавирусом заразилось более 20 тыс. человек

На 4 декабря в республике суточный прирост составил 243 человека.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 4 декабря выявлено 243 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 20 156.

Из 243 новых случаев COVID-19: 202 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 244 пациента, наблюдается 9 123 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 15 460 (+388) человек.

За последние сутки в регионе 9 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончался 465 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 889 коек, занято – 1 987, свободно – 902. Занятость коечного фонда составляет 68,8%.