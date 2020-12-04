Память неизвестных солдат почтили в Иркутской области

Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, прошел 3 декабря, в Иркутске. В этот день по всей стране вспоминают защитников Родины, которые не вернулись с войны и десятилетиями числятся пропавшими без вести, сообщают в областной администрации.

Кроме того, состоялась торжественная передача личных вещей трех советских солдат, уроженцев Иркутской области, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Родственникам передали вещи пулеметкика Ильи Николаевича Гончарова, стрелка Степана Васильевича Николаева, красноармейца Сергея Михайловича Белобородова.

Поиском пропавших без вести бойцов, установлением их личности, сохранением памяти о них занимаются поисковые отряды. Инициатива установления даты День неизвестного солдата принадлежит участникам поисковых движений. В Иркутской области они тоже есть.