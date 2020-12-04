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Третий день подряд в Приангарье заболевают за день COVID-19 больше людей, чем выздоравливают

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Региональный оперштаб опубликовал данные, согласно которым в Иркутской области за сутки фиксируется больше заболевших, чем выздоровевших.

По информации на 4 декабря в регионе выявлено 275 новых случая заболевания, при этом выздоровели за сутки 248 человек, умерли от инфекции – 14 человек.

3 декабря заболели коронавирусом за день 280 человек, при этом поправились – 278 людей.

Днем ранее, 2 декабря, COVID-19 за сутки обнаружили у 271 человека, при этом излечились от болезни – 245 людей.

1 же декабря наблюдалась противоположная ситуация – за день заболели 279 человек, поправились – 328 людей.

На сегодняшний день в области с начала пандемии зарегистрировано 32,6 тысячи случаев заболевания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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