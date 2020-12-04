В разгроме библиотеки в Братском районе подозревается 25-летний парень

Региональная полиция установила личность подозреваемого в разгроме библиотеки в поселке Сосновый Братского района Иркутской области, им оказался 25-летний местный житель, сообщает ГУ МВД России по Приангарью.
В сообщении уточняется, что молодой человек стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Предполагается, что он действовал в одиночку.
По факту происшествия проводится проверка, определяется размер причиненного ущерба.
«После выяснения всех деталей и обстоятельств полицией будет принято правовое решение», – отмечается в сообщении.
Напомним, мэр Братского района Александр Дубровин сообщил о том, что неизвестные 2 декабря разгромили местную библиотеку и распивали в ней алкоголь. Инцидент произошел ночью.