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В разгроме библиотеки в Братском районе подозревается 25-летний парень

Региональная полиция установила личность подозреваемого в разгроме библиотеки в поселке Сосновый Братского района Иркутской области, им оказался 25-летний местный житель, сообщает ГУ МВД России по Приангарью.

<p>Фото со страницы мэра Братского района Александра Дубровина в Instagram</p>

Фото со страницы мэра Братского района Александра Дубровина в Instagram

В сообщении уточняется, что молодой человек стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Предполагается, что он действовал в одиночку.

По факту происшествия проводится проверка, определяется размер причиненного ущерба.

«После выяснения всех деталей и обстоятельств полицией будет принято правовое решение», – отмечается в сообщении.

Напомним, мэр Братского района Александр Дубровин сообщил о том, что неизвестные 2 декабря разгромили местную библиотеку и распивали в ней алкоголь. Инцидент произошел ночью.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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