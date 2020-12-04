В разгроме библиотеки в Братском районе подозревается 25-летний парень

Региональная полиция установила личность подозреваемого в разгроме библиотеки в поселке Сосновый Братского района Иркутской области, им оказался 25-летний местный житель, сообщает ГУ МВД России по Приангарью.

Фото со страницы мэра Братского района Александра Дубровина в Instagram

В сообщении уточняется, что молодой человек стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Предполагается, что он действовал в одиночку.

По факту происшествия проводится проверка, определяется размер причиненного ущерба.

«После выяснения всех деталей и обстоятельств полицией будет принято правовое решение», – отмечается в сообщении.