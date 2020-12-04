Усть-Илимск попал в ТОП-3 по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, в ТОП-3 по суточному приросту больных вошли Иркутск, Усть-Илимск и Иркутский район.
Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 62 (всего 13 476),
- в Усть-Илимске – 28 (всего 1 637),
- в Иркутском районе – 27 (всего 2 180),
- в Ангарске – 24 (всего 3 350),
- в Слюдянский район – 21 (всего 471).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 476,
- Ангарск – 3 350,
- Братск – 2 197,
- Иркутский район – 2 180,
- Усть-Кутский район – 1 976.
Стоит отметить, что тритий день подряд в Иркутске количество заболевших людей за сутки превышает количество выздоровевших.