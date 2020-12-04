Усть-Илимск попал в ТОП-3 по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, в ТОП-3 по суточному приросту больных вошли Иркутск, Усть-Илимск и Иркутский район.

Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 62 (всего 13 476),

в Усть-Илимске – 28 (всего 1 637),

в Иркутском районе – 27 (всего 2 180),

в Ангарске – 24 (всего 3 350),

в Слюдянский район – 21 (всего 471).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 476, Ангарск – 3 350, Братск – 2 197, Иркутский район – 2 180, Усть-Кутский район – 1 976.

Стоит отметить, что тритий день подряд в Иркутске количество заболевших людей за сутки превышает количество выздоровевших.