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Усть-Илимск попал в ТОП-3 по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, в ТОП-3 по суточному приросту больных вошли Иркутск, Усть-Илимск и Иркутский район.

Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 62 (всего 13 476),
  • в Усть-Илимске – 28 (всего 1 637),
  • в Иркутском районе – 27 (всего 2 180),
  • в Ангарске – 24 (всего 3 350),
  • в Слюдянский район – 21 (всего 471).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 476,
  2. Ангарск – 3 350,
  3. Братск – 2 197,
  4. Иркутский район – 2 180,
  5. Усть-Кутский район – 1 976.

Стоит отметить, что тритий день подряд в Иркутске количество заболевших людей за сутки превышает количество выздоровевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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