Поддельные справки об отсутствии коронавируса продавали в Иркутской области

Общероссийский народный фронт на официальной странице регионального отделения в соцсети «ВКонтакте» сообщил о том, что его сотрудники во время мониторинга интернет-сайтов обнаружили факты продажи в Иркутской области поддельных справок об отсутствии коронавируса.

Их продавали в одной из соцсетей. Стоили такие документы от 1,5 тысячи рублей.

«Общественники обратились в прокуратуру Иркутской области с просьбой разобраться в ситуации», – говорится в сообщении.

Приангарье не единственный регион, где нашли подобные справки. Фиктивные документы продавали также в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

Подобные документы пользуются популярностью у людей, которым нужно выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.