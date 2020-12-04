Средняя стоимость авиаперелетов по России в новогодние каникулы снизилась на 20%

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы в новогодние праздники в этом году стали в среднем на 20% дешевле, чем годом ранее, сообщает ТАСС.

Средняя стоимость перелета туда – обратно составляет 12,3 тысячи рублей. Больше всего билетов куплено на новогодние праздники в Сочи, Симферополь и Калининград.

Выгоднее всего в этом году будет отправиться из Москвы в Уфу, Челябинск и Екатеринбург. Билеты на эти направления подешевели более чем на 40%.

Результаты исследования получены во время анализа стоимости авиабилетов, оформленных с 1 сентября по 30 ноября 2020 года с датами вылетов 25 декабря – 10 января из столицы РФ.