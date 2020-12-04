Уголовное дело завели из-за найденного самолета с поддельными номерами в Приангарье

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура на одном из аэродромов Иркутской области нашла самолет с поддельными номерами, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по статье «Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Собственник самолета не установлен, отсутствуют документы о технической исправности транспорта.

«Его эксплуатация создавала прямую угрозу безопасности полетов, возникновения катастрофы, способной привести к гибели граждан, возникновению пожаров, порче имущества», – заявила прокуратура.

В сообщении отмечается, что принадлежащий другому лицу самолет с такими же номерами базируется на аэродроме в Московской области.

Расследование уголовного дела продолжается.