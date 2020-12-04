Электронную очередь введут на паром на Ольхоне

Пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приабайкалье» сообщила SIA.RU о введении программы цифровизации, которая позволит вести электронный учет приезжающих на Байкал туристов. Еще одно из преимуществ новинки – введение электронной очереди на паром, который перевозит пассажиров и автомобили на остров Ольхон Иркутской области и обратно.

Фото с официального сайта Восточно-Сибирского речного пароходства

«Одним из заметных для гостей Прибайкальского национального парка моментов должно стать отсутствие многокилометровой очереди на паром: информация, предоставляемая в онлайн-режиме, даст возможность гостям острова Ольхон занять электронную очередь и рассчитать время прибытия к переправе», – заявила пресс-служба.

Это стало возможным после появления специализированного программного обеспечения. Оно позволяет контролировать поток туристов, поскольку с его помощью разрешение на посещение Прибайкальского национального парка можно оформлять онлайн. Данные о приезжих будут собираться в единой базе, их смогут отслеживать. Новые технологии позволят снизить антропогенную нагрузку на природу озера Байкал.

Стоимость проекта – 42 миллиона рублей. На данный момент в него уже инвестировано 17 миллионов рублей. Полноценный запуск программ запланирован на 2021 год.