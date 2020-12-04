Альфа-Банк наградит лучших предпринимателей Иркутска премией «Бизнес класса А»

«Бизнес класса А» — это знак качества, которым отмечаются самые надежные клиенты Альфа-Банка. Это предпринимательский Michelin, который является признанием безупречной деловой репутации. Премия существует с 2019 года, сообщают в банке.

«В прошлом году мы наградили 1000 компаний. Спустя год мы видим рост их бизнеса, что говорит о правильности нашей методологии. Уверен, что в условиях кризиса такая экспертиза банка еще актуальнее. Она позволяет выделить проверенных и надежных контрагентов и партнеров», — заявил член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.