Руководство «Центрального рынка» Иркутска заявило об оптимизации расходов

МУП «Центральный рынок» Иркутска провел ревизию деятельности с целью изучить финансовую отчетность, по итогам которой предприятие планирует оптимизировать расходы, сообщается на сайте мэрии со ссылкой на директора организации Григория Слезака.

«По итогам анализа деятельности предприятия был выявлен ряд проблемных вопросов. Рынок давно не реконструировался, на сегодня у него неудобная планировка помещений, из-за этого возникает проблема с распределением потока посетителей. Есть «мертвые» зоны, где арендные места пустуют», – приводятся в сообщении слова Слезака.

Прежнее руководство рынка оставило большой долг по кредитам, предприятие было доведено до предбанкротного состояния. На сегодня разработан план по выводу его из кризиса.

По мнению директора МУПа, в первую очередь центральному рынку требуются техническое перевооружение инженерных сетей, замена системы кондиционирования, обновление холодильников, а также создание привлекательных условий для предпринимателей, производителей сельхозпродукции и жителей города.

Кроме того, после анализа ситуации принято решение снизить стоимость услуг по оплате некоторых позиций в обслуживании предприятия. Также МУП намерено привлечь на рынок арендаторов, которые будут продавать на площадке товары местных производителей и фермеров.