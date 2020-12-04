В пандемию больше 60% авиапассажиров регистрируются онлайн

Каждый пятый билет – в смартфоне, сообщает S7 Airlines.

S7 Airlines и Московский аэропорт Домодедово оценили влияние пандемии COVID-19 на цифровизацию в пассажирском обслуживании. Прежде всего, на переход авиапутешественников к бесконтактным технологиям регистрации на рейс и идентификации при прохождении предполетных процедур.

По данным исследования, в ноябре в Домодедово 62,6% пассажиров прошли электронную регистрацию на рейсы S7 Airlines. Это на 10,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом каждый пятый посадочный талон был оформлен в электронном виде. Это позволяет пассажирам приложить QR-код на гаджете и пройти через автоматические турникеты на входе в галерею вылета и выходе на посадку.

Чаще всего сервис использовали путешественники на рейсах в Сочи — более 40% от общего количества пассажиров на борту.