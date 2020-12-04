В ноябре клиенты СберЛизинга покупали Nissan в 4 раза чаще, чем годом ранее

Благодаря совместной программе c Nissan Leasing, клиенты СберЛизинга в ноябре смогли приобрести автомобили в лизинг на максимально привлекательных условиях — с выгодой до 300 000 рублей, сообщают в пресс-службе Сбера.

Программа со скидкой распространяется на весь модельный ряд Nissan.

В рамках программы клиентам доступен аванс от 10%, срок лизинга до 60 месяцев и минимальное удорожание. Так, например, популярный на рынке кроссовер Nissan Qashqai обойдется покупателю в 29 919 рублей в месяц. При увеличении размера аванса до 49%, ежемесячный платеж составит всего 16 950 рублей в месяц.

Согласно статистике, Nissan входит в ТОП-10 самых востребованных автомобилей на российском рынке. Автомобили Nissan пользуются большим спросом у корпоративных клиентов, которые с помощью эксклюзивной программы финансирования могут существенно снизить свои расходы на приобретение авто.