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За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса

На 5 декабря в республике зарегистрировали 6 смертей от нового вируса.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 5 декабря выявлено 245 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 20 401. 

Из 245 новых случаев COVID-19: 194 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 253 пациента, наблюдается 8 201 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 15 762 (+302) человека.

За последние сутки в регионе 6 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончался 471 человек. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 889 коек, занято – 1 915, свободно – 974. Занятость коечного фонда составляет 66,3%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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