Лжебанкиры убедили усольчанку оформить кредит в 230 тысяч рублей и перевести им на счет

Аферисты, представившиеся сотрудниками банка, убедили 20-летнюю жительницу города Усолья-Сибирского Иркутской области оформить на себя кредит в 230 тысяч рублей и перевести деньги на их счет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Накануне в полицию обратилась девушка, которая работает в салоне сотовой связи. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Незнакомец сообщил усольчанке, что кто-то пытается взять на нее кредит, и для того, чтобы отменить эту операцию, нужно оформить новый заем, после чего перевести деньги на продиктованные им счета. Такие действия, по словам обманщиков, должны были помочь аннулировать взяты ранее кредиты.

В общей сложности девушка совершила 14 переводов на разные телефонные номера.

После этого аферисты решили обмануть усольчанку еще раз – они попросили сообщить им конфиденциальные данные банковской карты. Девушка послушала совет лжебанкиров и лишилась еще 6 тысяч рублей.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.