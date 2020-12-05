Кобзев: Сейчас в Иркутской области есть резерв коек для больных коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о стабилизации ситуации с коечным фондом в регионе – в настоящее время есть резерв мест для больных коронавирусом людей, сообщает пресс-служба регправительства.

«Прошу минздрав составить график очередности перевода ковидных госпиталей к изначальному профилю работы. И в первый этап включить госпиталь ветеранов и гериатрический центр. К пожилым людям должно быть особое внимание», – приводятся в сообщении слова главы области. Поручение Кобзева планируется выполнить на следующей неделе.