Новости

Кобзев: Сейчас в Иркутской области есть резерв коек для больных коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о стабилизации ситуации с коечным фондом в регионе – в настоящее время есть резерв мест для больных коронавирусом людей, сообщает пресс-служба регправительства.

«Прошу минздрав составить график очередности перевода ковидных госпиталей к изначальному профилю работы. И в первый этап включить госпиталь ветеранов и гериатрический центр. К пожилым людям должно быть особое внимание», – приводятся в сообщении слова главы области. Поручение Кобзева планируется выполнить на следующей неделе.

Напомним, ранее о свободных местах для больных COVID-19 заявил руководитель регионального министерства здравоохранения Яков Сандаков.  По его информации, в Иркутской области свободны 10% мест.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Вакцинация медиков и педагогов от COVID-19 в Приангарье стартует в начале 2021 года
Роспотребнадзор: Наличие антител не всегда означает наличие иммунитета к коронавирусу
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании