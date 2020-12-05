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Иркутский район опередил Братск и вошел в ТОП-3 территорий по числу заболевших COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса, согласно которой Иркутский район опередил Братск и вошел в ТОП-3 территорий региона по числу заболевших инфекцией.

Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 70 (всего 13 546),
  • в Иркутском районе – 32 (всего 2 212),
  • в Ангарске – 30 (всего 3 380),
  • в Усть-Илимске – 18 (всего 3 350),
  • в Братске – 14 (всего 2 211),
  • в Усолье-Сибирском – 14 (всего 646),

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 546,
  2. Ангарск – 3 380,
  3. Иркутский район – 2 212,
  4. Братск – 2 211,
  5. Усть-Кутский район – 1 976.

Всего в Иркутской области с начало пандемии зафиксировано 33,7 тысячи заболевших


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Иркутский район опередил Братск и вошел в ТОП-3 территорий по числу заболевших COVID-19
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