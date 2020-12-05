Иркутский район опередил Братск и вошел в ТОП-3 территорий по числу заболевших COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса, согласно которой Иркутский район опередил Братск и вошел в ТОП-3 территорий региона по числу заболевших инфекцией.
Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 70 (всего 13 546),
- в Иркутском районе – 32 (всего 2 212),
- в Ангарске – 30 (всего 3 380),
- в Усть-Илимске – 18 (всего 3 350),
- в Братске – 14 (всего 2 211),
- в Усолье-Сибирском – 14 (всего 646),
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5 декабря 2020
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 546,
- Ангарск – 3 380,
- Иркутский район – 2 212,
- Братск – 2 211,
- Усть-Кутский район – 1 976.
Всего в Иркутской области с начало пандемии зафиксировано 33,7 тысячи заболевших