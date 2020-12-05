Иркутский район опередил Братск и вошел в ТОП-3 территорий по числу заболевших COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса, согласно которой Иркутский район опередил Братск и вошел в ТОП-3 территорий региона по числу заболевших инфекцией.

Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 70 (всего 13 546),

в Иркутском районе – 32 (всего 2 212),

в Ангарске – 30 (всего 3 380),

в Усть-Илимске – 18 (всего 3 350),

в Братске – 14 (всего 2 211),

в Усолье-Сибирском – 14 (всего 646),

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 546, Ангарск – 3 380, Иркутский район – 2 212, Братск – 2 211, Усть-Кутский район – 1 976.

Всего в Иркутской области с начало пандемии зафиксировано 33,7 тысячи заболевших