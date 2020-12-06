Власти Иркутской области заявили о срыве сроков строительства школы в Слюдянке

Правительство Иркутской области заявило о срыве сроков строительства школы в городе Слюдянке Иркутской области, сообщает пресс-служба региональных властей.

Школа в Слюдянке. Фото правительства ИО

Контракт на возведение объекта заключили в августе 2019 года на сумму 787 миллионов рублей. При этом к 1 декабря 2020 года подрядчик выполнил лишь 38 процентов годового объема работ, освоив с начала строительства 143,7 миллиона рублей.

Сейчас ведутся работы по прокладке и устройству наружных инженерных сетей. Полностью построен цокольный этаж, подготавливается к монтажу первый этаж.

«Я недоволен тем, что увидел. В оправдание строители могут назвать много причин: коронавирус, отсутствие иностранной рабочей силы. С привлечением строителей мы поможем. Финансирование объекта есть. Следовательно, всё должно работать как часы. Школа – социально значимый объект. К 1 сентября он должен стоять», – приводятся в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Деревянную школу в Слюдянке построили в 1946 году. В разные годы, начиная с 1951-го, к школе возводили пристрои – спортзал, мастерские, пищеблок. Объект рассчитан на 220 учеников, при это в школу ходят 482 человека.