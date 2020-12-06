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Двум авиакомпаниям разрешили летать из Иркутска в Китай

Росавиация выдала допуски авиакомпаниям «Азур эйр» и «Уральские авиалинии» к полетам в Китай, сообщается в документации, размещенной на сайте ведомства.

В частности, «Уральские авиалинии» могут два раза в неделю возить пассажиров в Гуанчжоу, также авиакомпании разрешено совершать полеты в город Худжанд, расположенный в Таджикистане. «Азур эйр» будет летать пять раз в неделю в китайский Сиань.

При этом Росавиация не выдала допуск авиакомпании «Победа», которая намеревалась совершать два раза в неделю полеты в Гуанчжоу.

Документ о допуске авиаперевозчиков к международным рейсам был подписан ведомством 3 декабря.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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