Все школьники Братска вернутся к очному обучению с 7 декабря

Администрация города Братска Иркутской области сообщила о возвращении всех школьников к очному обучению с 7 декабря.

«Решение возобновить очное обучение в школах принято накануне городским оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С понедельника в школы выйдут 6, 7, 8 и 10 классы, которые обучались дистанционно с 9 ноября», – отмечается в сообщении.

По информации мэрии, такое решение было принято после анализа динамики заболеваемости в городе, в частности, среди детей. Постепенное возвращение учеников в школы не увеличило количество заражений, потому власти решили вернуть все классы к очному образованию.

Напомним, в некоторых городах Иркутской области также возвращено обучение детей на территориях школ, например, в Тулуне и Усолье-Сибирском. Часть образовательных учреждений работают в смешанном формате.

Ранее дистанционный формат обучения ввели в школах области из-за неблагоприятной эпидобстановки.