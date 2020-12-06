Минздрав РФ зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V»

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6 декабря 2020
Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V», она составила 1,9 тысячи рублей за два компонента, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.
При этом упаковка с пятью двухкомпонентными наборами будет стоить не дороже 9,7 тысячи рублей.
Напомним, для россиян вакцинация будет бесплатной. В столице она уже стартовала, в Иркутской области начнется в первом квартале 2021 года. Первыми вакцины получат врачи и педагоги.