Ни один человек не заболел коронавирусом в Усть-Куте и Усть-Илимске за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области, согласно данным которой никто не заболел COVID-19 за последние сутки на двух территориях Приангарья с неблагоприятной эпидобстановкой – Усть-Куте и Усть-Илимске. При этом в некоторых городах фиксируются вспышки заболевания.
Из 269 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 57 (всего 13 603),
- в Ангарске – 34 (всего 3 414),
- в Братске – 29 (всего 2 240),
- в Иркутском районе – 27 (всего 2 239),
- в Слюдянском районе – 19 (всего 496).
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6 декабря 2020
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 603,
- Ангарск – 3 414,
- Братск – 2 240,
- Иркутский район – 2 239,
- Усть-Кутский район – 1 976.
Всего с начала эпидемии зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания. Выздоровели за последний день 112 человек, умерли – 8 человек с коронавирусом, 7 из них – непосредственно от COVID-19.