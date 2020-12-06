Ни один человек не заболел коронавирусом в Усть-Куте и Усть-Илимске за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области, согласно данным которой никто не заболел COVID-19 за последние сутки на двух территориях Приангарья с неблагоприятной эпидобстановкой – Усть-Куте и Усть-Илимске. При этом в некоторых городах фиксируются вспышки заболевания.

Из 269 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 57 (всего 13 603),

в Ангарске – 34 (всего 3 414),

в Братске – 29 (всего 2 240),

в Иркутском районе – 27 (всего 2 239),

в Слюдянском районе – 19 (всего 496).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 603, Ангарск – 3 414, Братск – 2 240, Иркутский район – 2 239, Усть-Кутский район – 1 976.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания. Выздоровели за последний день 112 человек, умерли – 8 человек с коронавирусом, 7 из них – непосредственно от COVID-19.