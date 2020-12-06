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Ни один человек не заболел коронавирусом в Усть-Куте и Усть-Илимске за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области, согласно данным которой никто не заболел COVID-19 за последние сутки на двух территориях Приангарья с неблагоприятной эпидобстановкой – Усть-Куте и Усть-Илимске. При этом в некоторых городах фиксируются вспышки заболевания.

Из 269 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 57 (всего 13 603),
  • в Ангарске – 34 (всего 3 414),
  • в Братске – 29 (всего 2 240),
  • в Иркутском районе – 27 (всего 2 239),
  • в Слюдянском районе – 19 (всего 496).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 603,
  2. Ангарск – 3 414,
  3. Братск – 2 240,
  4. Иркутский район – 2 239,
  5. Усть-Кутский район – 1 976.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания. Выздоровели за последний день 112 человек, умерли – 8 человек с коронавирусом, 7 из них – непосредственно от COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Ни один человек не заболел коронавирусом в Усть-Куте и Усть-Илимске за последние сутки
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