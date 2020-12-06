Жители Шелехова пожаловались на удушающий дым и едкий запах в центре города

Жители города Шелехова Иркутской области пожаловались на едкий запах и удушающий дым в центральной части города, которые ощущаются преимущественно вечером и ночью. Предположительно, источник этих явлений – котельная одной из саун, сообщает местная администрация.

«Благодаря помощи жителей у нас достаточно доказательств, что сауна на въезде в город накрывает дымом 3-й и 6-й кварталы, микрорайон Привокзальный и близлежащие территории. Проверки всех надзорных органов будут организованы, письма уже направлены и от администрации Шелеховского района, и от администрации города. Состоялся разговор с собственником сауны. Если проверки подтвердят причастность организации, то виновные будут наказаны, вплоть до закрытия объекта», – приводятся в сообщении слова мэра Шелеховского района Максима Модина.

При этом по факту случившегося проверяться будет не только сауна, но и другие объекты, поскольку, по словам мэрии, «на территории города расположено немало предприятий, которые загрязняют атмосферу».

«К сожалению, зайти на объект мы не можем, так как из-за пандемии все проверки приостановлены до конца года и их может проводить только прокуратура. Пока мы посмотрели только с улицы, замечен ряд нарушений. Поблизости есть ещё одно предприятие, что это именно, устанавливаем. Возможно, и оно причастно к задымлению», – прокомментировала ситуацию начальник отдела надзора в сфере охраны окружающей среды службы государственного экологического надзора Иркутской области Елена Белан.

К выяснению причин случившегося, по информации в сообщении, подключится и региональный Роспотребнадзор, который проведет лабораторные исследования по факту загрязнения окружающей среды.