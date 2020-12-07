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Прокуратура проверит  стройку домов на Юрия Тена, против которой выступают иркутяне

Региональная прокуратура проверит законность возведения многоэтажек в Иркутске, против которого выступают жители близлежащих домов на Юрия Тена. Проверку инициировала «Гранд-строй» – компания, которая возводит «спорные» объекты, сообщается на странице губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Instagram.

«Знаю о конфликтной ситуации между жильцами домов по улице Тена в микрорайоне Университетский Иркутска и компанией «Гранд-Строй». Разногласия возникли из-за планов строительства многоэтажек в непосредственной близости со стоящими домами. Люди против, называя это точечной застройкой, компания настаивает на своих правах», – отметил Кобзев.

По словам главы региона, в настоящее время направлены запросы «во все компетентные инстанции, включая Службу стройнадзора региона, Комитет по градостроительной политике Иркутска, федеральную структуру АО «ДОМ.РФ» и другие».

Компания «Гранд-Строй» временно приостановила работы на площадке до переговоров с жителями и урегулирования конфликта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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