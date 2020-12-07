Все ангарские школьники вернулись к очной форме обучения с 7 декабря

Администрация города Ангарска Иркутской области сообщила на официальном сайте о возвращении всех местных школьников к очному обучению с 7 декабря.

«Ученики 6-8 и 10 классов с понедельника, 7 декабря, выходят с дистанционного обучения. Решение об этом после согласования с Роспотребнадзором приняла рабочая группа контроля за образовательной, спортивной и досуговой деятельностью муниципального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса», – говорится в сообщении.

Также к очному режиму работы с сегодняшнего дня вернулись все ангарские учреждения дополнительного образования. Обучаться в них дети будут индивидуально или группами не более 10 человек.

Детские сады города работают в режиме дежурных групп.

Напомним, в некоторых городах Иркутской области также возвращено обучение детей на территориях школ, например, в Тулуне, Братске и Усолье-Сибирском. Часть образовательных учреждений работают в смешанном формате.

Ранее дистанционный формат обучения ввели в школах области из-за неблагоприятной эпидобстановки.