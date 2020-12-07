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Триумф российских исследователей данных: подведены итоги AIJ Contest

Завершилось международное онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту AIJ Contest, которое Сбер организовал вместе с российскими и зарубежными партнёрами в рамках конференции Artificial Intelligence Journey.

В этом году состязание побило все рекорды популярности, собрав около 1000 дата-сайентистов из 43 государств, в том числе из таких «экзотических», как Гана, Монголия, Шри-Ланка и Эквадор. В AIJ Contest 2020 впервые участвовали школьники, которые решали те же задачи, что и взрослые.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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