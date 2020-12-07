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Иркутянка сломала ноги, выпрыгнув из окна горящего исторического памятника

Жительница города Иркутска сломала ноги, выпрыгнув во время пожара из окна горящего двухэтажного исторического памятника, расположенного по адресу улица Свердлова, дом 11А, сообщили SIA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по ИО</p>

Фото ГУ МЧС России по ИО

Инцидент произошел минувшим вечером, 6 декабря. О возгорании стало известно в 20:34. Полностью ликвидировать пожар удалось в 21:31. В тушении участвовали 23 человека и шесть машин.

Из горящего дома пожарные эвакуировали 15 человек. Кроме выпрыгнувшей из окна женщины во время происшествия никто не пострадал.

О том, что горевший дом является историческим памятником, свидетельствует документация, опубликованная службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.  Здание на Свердлова, 11А относится к выявленным объектам и носит название «Усадьба Кузнецова: дом жилой, доходный дом». Дом построен в 1890-х годах.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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