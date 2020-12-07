Мэрия Иркутского района утвердила бюджет на 2021-2023 годы

Доходная часть бюджета на 2021 год составит 4,23 млрд рублей, расходная - 4,36 млрд рублей, сообщают в мэрии.

На период 2022 года доходы сформированы в сумме 3,19 млрд рублей, расходы - 3,28 млрд рублей. Доходы бюджета на 2023 год - 3,17 млрд рублей и расходы - 3,27 млрд рублей.

Налоговые доходы в общем объеме бюджета в следующем году составят 871,1 млн рублей, в 2022 году - 860,7 млн рублей и в 2023 году - 873,4 млн рублей.

Прогноз поступления неналоговых доходов на 2021 год - 595,5 млн рублей, в 2022 году - 261,3 млн рублей и в 2023 году – 275 млн рублей. Безвозмездные поступления запланированы в объеме 2,77 млрд рублей, в 2022 году - 2,06 млрд рублей, в 2023 году - 2,02 млрд рублей.

Большая часть расходов бюджета будет направлена на проекты дошкольного и общего образования.

На эти цели в следующем году предусмотрено более 3,4 млн рублей, в 2022 и 2023 годах - по 2,3 млрд рублей. Расходы на социальную политику составят 79,1 млн рублей в 2021 году, в 2022 году они возрастут до 80,5 млн рублей, к 2023 году - до 82 млн рублей. На решение общегосударственных вопросов в 2021 году заложены средства в размере 357 млн рублей, в 2022 году - 338,5 млн рублей и в 2023 году - 335,1 млн рублей.

Средства на мероприятия по обновлению и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в следующем году составят 148,2 млн рублей, в 2022 году - 180,6 млн рублей, в 2023 году - 91,2 млн рублей.

На реализацию проектов в сфере национальной экономики предусмотрено 45,5 млн рублей в 2021 году, в 2022 году - 40,9 млн рублей и 22,7 млн рублей - в 2023 году.

Доля межбюджетных трансфертов в бюджете на 2021 год - 284,8 млн рублей. На плановый период 2022 года они сформированы в объеме 271,6 млн рублей, на 2023 год - 258,6 млн рублей.