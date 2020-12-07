Кремль заявил о старте сбора вопросов для пресс-конференции Путина

Сбор вопросов для пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отправить вопросы можно через специализированное приложение «Москва – Путину», с помощью которого можно записать видеовопрос главе государства длительностью не более 1 минуты, а также набрать текстовое сообщение. Поступившие от граждан вопросы будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта. Приложение доступно для скачивания.