В Иркутске 13-летняя девочка спрыгнула с Глазковского моста в Ангару

Свой поступок она ничем объяснить не смогла, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Группа спасателей аварийно-спасательной службы Иркутска выдвинулась со станции на острове Юность. В это же время сотрудники ГИМС позвонили директору водно-моторной Маратовской станции. По счастливой случайности он находился на воде в районе Московских ворот. Евгений Васильевич сообщил, что видит девочку.

Он подплыл к ней на лодке, поднял на борт из воды, доставил на водно-моторную станцию и вызвал скорую помощь. До приезда врачей девочка отогревали горячим чаем, ей также дали сухие тёплые вещи.

Спасатели отмечают, что девочке повезло остаться в живых после падения с моста. Ее верхние вещи сыграли роль спасательного жилета и держали на поверхности, пока не пропитались полностью водой. В общей сложности девочка проплыла больше 500 метров.