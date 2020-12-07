Иркутская область заняла 44 место в рейтинге регионов РФ по вредным привычкам

Согласно рейтингу РИА Новости, самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик, а жители Хакасии, Сахалинской и Магаданской областей, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.

Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области, Сахалинской области, Республике Хакасия и Республике Бурятия. Данные регионы входили в замыкающую группу рейтинга и по результатам прошлого года, не изменились и их места.

Но есть и небольшие изменения - в замыкающую пятерку попала Амурская область, чьи позиции за год немного ухудшились. Все перечисленные регионы объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей.

Для входящих в замыкающую рейтинг группу регионов наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя и последствия этого, менее остро – курения. В Сахалинской области и Магаданской области не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.

В Республике Хакасия и Республике Бурятия уровень продаж алкоголя относительно невысокий, а вот показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки. Кроме того, для всех регионов в замыкающей пятерке характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.